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سلطان الطاهر يشارك في إدارة بطولة العالم للشطرنج

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختار الاتحاد الدولي للشطرنج الحكم الدولي الإماراتي سلطان علي الطاهر نائباً لرئيس لجنة الحكام في بطولة العالم للشطرنج التي ستقام بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 30 ديسمبر الحالي، على كأس الملك سلمان، والتي يشارك فيها أبرز وأفضل لاعبي الشطرنج بالعالم والتي تبلغ جوائزها مليوني دولار.
ويملك الطاهر مستشار اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للشطرنج، سيرة ذاتية مميزة على مستوى التحكيم الدولي، بعدما أثبت الطاهر جدارته وتميزه في مجال لعبة الشطرنج، حيث أدار العديد من البطولات الدولية والعالمية والقارية، وحصل على العديد من الجوائز.
وقال: سبق لي أن أدرت العديد من البطولات على مدار سنوات طويلة بجانب رئاسة اللجنة في العديد من البطولات العالمية والقارية، إلا أن هذه البطولة لها طابع خاص، لأنها تحمل اسماً عزيزاً على قلوبنا.

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