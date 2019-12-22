شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان الطاهر يشارك في إدارة بطولة العالم للشطرنج والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختار الاتحاد الدولي للشطرنج الحكم الدولي الإماراتي سلطان علي الطاهر نائباً لرئيس لجنة الحكام في بطولة العالم للشطرنج التي ستقام بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 30 ديسمبر الحالي، على كأس الملك سلمان، والتي يشارك فيها أبرز وأفضل لاعبي الشطرنج بالعالم والتي تبلغ جوائزها مليوني دولار.
ويملك الطاهر مستشار اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للشطرنج، سيرة ذاتية مميزة على مستوى التحكيم الدولي، بعدما أثبت الطاهر جدارته وتميزه في مجال لعبة الشطرنج، حيث أدار العديد من البطولات الدولية والعالمية والقارية، وحصل على العديد من الجوائز.
وقال: سبق لي أن أدرت العديد من البطولات على مدار سنوات طويلة بجانب رئاسة اللجنة في العديد من البطولات العالمية والقارية، إلا أن هذه البطولة لها طابع خاص، لأنها تحمل اسماً عزيزاً على قلوبنا.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطان الطاهر يشارك في إدارة بطولة العالم للشطرنج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.