45 مشاركة في تحدي الجبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: حصة سيف

شاركت 45 شابة من مختلف الجنسيات والأعمار في هايكنغ مسار تحدي الجبل في خت القليعة برأس الخيمة، الذي نظمته منى الدبل مدربة اللياقة البدنية من راك جيم للسيدات، بالتعاون مع المغامر هزاع الحبسي، بمشاركة الشيخ عمر بن صقر القاسمي وبرعاية البنك البريطاني.

وأكدت منى الدبل أن حماس المشاركات من مختلف الإمارات في المشاركة في التحدي، الذي ينظم للعام الثاني، شجعها على الاستمرار في تنظيم الهايكنغ الجبلي في مسارات جديدة، خاصة في إمارة رأس الخيمة التي تمتاز بمسارات جبلية مختلفة.

وأوضحت أن عدد 45 مشاركة في الهايكنغ يعتبر عدداً كبيراً بالنسبة للفعاليات المنظمة في الهواء الطلق، وعلى امتداد أكثر من 9 كيلومترات.

وقال المغامر هزاع الحبسي: إن جميع المشاركات حرصن على الانتهاء من المسار الذي بلغ طوله 9 كيلومترات، والذي بدأ من مجرى الوادي في منطقة تسمى الحصن، إلى أن اختتم في منطقة خت قليعة مكان الانطلاق، وتخلله المشي على الهضاب التي تصلها المركبات، مشيراً إلى أن مسار خت قليعة للهايكنغ جديد، وسيتم تنظيم مسارات جديدة.