شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الاتحاد الكويتي يتسلم علم النسخة المقبلة من «الاكوابيك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام خالد المدفع رئيس اللجنة المنظمة لجولة الشارقة للدراجات المائية مونديال «الاكوا بيك» وعلي بن جاسم المدفع رئيس نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بحضور حريز المر بن حريز في ختام منافسات «الاكوا بيك» بتسليم علم البطولة إلى ممثل الاتحاد الكويتي للرياضات البحرية الذي من المقرر أن يستضيف الجولة المقبلة من بطولة العالم للدراجات المائية، تم ذلك في أعقاب تتويج أبطال وبطلات النسخة الحالية من البطولة على ضفاف بحيرة خالد.

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