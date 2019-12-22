شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الإمارات والحمرية ومصفوت في دوري «الهواة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر : حقق فريق الإمارات فوزاً كبيراً على ضيفه العروبة (5-1) خلال اللقاء الذي جمعهما في رأس الخيمة ضمن مواجهات الأسبوع السادس لدوري الدرجة الأولى «الهواة».
بكر العروبة بالتسجيل عن طريق خالد يحيى في الدقيقة 14 قبل أن يرد «الصقور» بخمسة أهداف متوالية سجلها عبد الله موسى (20)؛ والبرازيلي ليدييري سيلفا (36)؛ ويوسف محمد (47)؛ والكولومبي تومي توبار (52)؛ وعامر عمر (92).
وعلى ملعب دبا الفجيرة، حول الحمرية تأخره (صفر-1) إلى فوز (2-1) على أصحاب الأرض، وسجل لدبا البرازيلي فينيكيوس سيلفا في الدقيقة 13، وأدرك عثمان الهامور التعادل للحمرية في الدقيقة 26، وسجل سعيد جمعة هدف الفوز في الدقيقة 38>
وعلى ملعبه تغلب مصفوت على ضيفه الذيد بهدف وحيد، سجله ياسين عبيد في الدقيقة 11 .
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