علي المدفع: الشارقة تحتل مكانة تنظيمية عالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد علي سالم المدفع رئيس نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بالنجاح الكبير للنسخة 20 من مونديال الزوارق السريعة الفورمولا 1 والفعاليات المصاحبة لها، مبيناً أن الرعاية الكريمة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة ساهمت على مدار تاريخ الحدث في تحقيق النجاح المنشود للتظاهرة التي أبرزت الوجه الحضاري والرياضي والسياحي لإمارة الشارقة.

وقال: الشراكة الاستراتيجية بين نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة المشرف على التنظيم ومنظم الحدث تساهم في تحقيق الأهداف المنشودة ومن أهم هذه الأهداف تحقيق النجاح الذي يليق باسم الإمارة التي فازت على مدار 20 نسخة بأفضل منظم.

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وذكر أن نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية نجح منذ إنشائه قبل 4 سنوات في الاهتمام بكل الرياضات البحرية التراثية والحديثة وساهم في خلق جيل من المميزين الذين حققوا أفضل النتائج محلياً ودولياً وعالمياً ونجحوا في رفع علم الدولة على منصات التتويج واعتبر إنشاء الأكاديمية البحرية بمدينة خورفكان مؤخراً من المكاسب الكبيرة للنادي.

وأكد المدفع أن ظهور زورق يحمل اسم الشارقة في منافسات بطولة العالم للزوارق منذ الجولة الأولى وحتى الختامية مكسب كبير وساهم في إبراز اسم الإمارات على الصعيد الدولي، وأثنى المدفع على المشاركة الأولى لفريق الشارقة في مونديال الزوارق واعتبرها بداية جيدة بالمقارنة بفرق دولية عالمية لها تاريخ كبير في البطولة.

وذكر رئيس نادي الشارقة البحري أن مجلس إدارة النادي كان حريصاً على الاستفادة من كافة الشواطئ التي تحظى بها الإمارة في معظم مدنها. وأشاد المدفع بالدور الإيجابي والمهم لمجلس الشارقة الرياضي في دعم مسيرة النادي.