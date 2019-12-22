افتتاح رائع للبطولة العربية للأسلحة الهوائية

افتتح الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، البطولة العربية للرماية بالأسلحة الهوائية، صباح أمس السبت بنادي الذيد، وتقام البطولة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبإشراف اتحاد الإمارات للرماية.حضر الافتتاح الشيخ محمد بن معضد بن هويدن، والمهندس دعيج خلف العتيبي رئيس الاتحاد العربي والكويتي للرماية، واللواء حازم حسني رئيس الاتحادين الإفريقي والمصري للرماية، وسالم بن هويدن الكتبي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس نادي الذيد الثقافي الرياضي، وعيسى هلال الخزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي.

وقال سالم بن هويدن الكتبي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: إن البطولة تهدف إلى رفع مستوى الرماة العرب، حتى يستطيعوا تطوير مستوياتهم للمشاركة في البطولات العالمية الأخرى،وتوقع أن تكون المنافسة عالية جداً بين المتنافسين.

ومن جهته قال دعيج خلف العتيبي إن البطولة تعتبر مناسبة عربية مهمة وعبر عن أمنياته في أن تكون البطولة محفزة في زيادة المشاركات العربية وتعزيز التنافس بين الشباب العربي، وأن تزيد روح التحدي والمنافسة الشريفة وأن ترفع المستويات الفنية للدول المشاركة، وقال إن مثل هذه البطولات تلعب دوراً كبيراً في صقل مهارات الحكام والإداريين العرب وإضافة خبرة لرصيدهم الفني.