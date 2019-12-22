شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للرياضات البحرية يكرّم الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام لويس ريبيرو ممثل الاتحاد الدولي، ونيكولاس سان جيرماوا المروج العام لبطولتي العالم للزوارق السريعة والدراجات المائية بتقديم درع تذكارية الى هيئة الإنماء التجاري والسياحي بمناسبة مرور 20 عاماً على تنظيم الشارقة لبطولة العالم للزوارق السريعة وهي المدينة الأكثر احتضاناً للبطولة طيلة تاريخها.

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