شباب الأهلي الأكثر تنوعاً... والشارقة الأفضل أجنبياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:علي نجم

انتهت المرحلة العاشرة من دوري الخليج العربي، ووصل عدد المباريات التي لعبت حتى الآن إلى 70 مباراة، أسفرت عن تسجيل 208 أهداف، وليبلغ معدل هز الشباك 2,97 هدف أي ما يعادل 3 أهداف في المباراة تقريباً.

المعدل التهديفي جاء مقبولاً في الجولتين الأخيرتين، بعدما وصل في التاسعة إلى 19 هدفاً، مقابل 18 هدفاً في العاشرة.

وكانت أعلى نسبة تهديفياً في الجولات الأولى قد سجلت في الجولة الخامسة، حين وصل عدد الأهداف المسجلة إلى 30 هدفاً، مقابل 27 هدفاً في المرحلة الثانية.

أما الجولة الأقل تهديفاً، فسجلت في المرحلة السابعة، حين اقتصر عدد الأهداف المسجلة على 12 هدفاً، وبمعدل أقل من هدفين في المباراة الواحدة.

الأقوى والأفضل

وبعد إسدال الستار على مباريات المرحلة العاشرة، لا يزال فريق الشارقة يتربع على القمة، من خلال القوة والفعالية التهديفية التي يمتاز بها، حيث يعتبر صاحب ثاني أقوى هجوم (23 هدفاً)، وبفارق هدف واحد عن العين الأفضل تهديفياً حتى الآن برصيد 24 هدفاً.

ورسمت نتائج المرحلة العاشرة الملامح النهائية لشكل التنافس على القمة، بعدما بات الصراع رباعي الأضلاع، بتعثر الشارقة بالتعادل مع عجمان، مقابل فوز كل من شباب الأهلي والجزيرة على خورفكان والوصل على التوالي، ليتقدم «فخر العاصمة» إلى المركز الثالث، وليتراجع الزعيم الذي كان أكبر الخاسرين إلى المركز الرابع.

وحقق الجزيرة الفوز الأكبر في المرحلة العاشرة، بتسجيل رباعية في مرمى الوصل، ليرفع غلته إلى 20 نقطة، وليرفع غلته التهديفية إلى 17 هدفاً مقابل 8 أهداف في مرماه.

وبات الجزيرة ظاهرة في لعبة أرقام دوري الخليج العربي، بعدما أصبح الفريق الأقل استغلالاً لخدمات الرباعي الأجنبي تهديفياً، حيث لم يسجل له الرباعي الأجنبي في 10 مباريات لعبها الفريق، أي مايعادل 900 دقيقة سوى هدف وحيد فقط!.

ومن بين فرق المسابقة كافة، يبرز الجزيرة كأكثر الفرق استخداماً لخدمات اللاعبين المواطنين من أجل هز الشباك، بعدما سجل لاعبوه 16 هدفاً من بين 17 هدفاً سجلها الفريق.

وبعدما اكتفى بتسجيل هدفين فقط في أول 9 جولات، عاد علي مبخوت ليفرض نفسه نجماً للجولة العاشرة بتسجيل «هاتريك» في مرمى الوصل، ليرفع غلته إلى 5 أهداف، وليصبح أفضل هداف في تشكيلة «فخر العاصمة» هذا الموسم.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزيرة خسر خدمات المغربي مراد باتنا منذ أكثر من شهر بسبب الإصابة، كما افتقد لجهود البرازيلي كينو لأكثر من 3 أسابيع أيضاً، في الوقت الذي يشغل الجنوب إفريقي سريرو مركز لاعب الارتكاز والصربي كوسانوفيتش مركز المدافع مما يقلص نسبة تسجيلهما للأهداف.

وبرز الجزيرة على مستوى التنوع في هوية المسجلين ضمن تشكيلته، حيث بلغ عدد اللاعبين الذين تركوا بصمة تهديفية له حتى الآن 10 لاعبين، 9 منهم من المحليين، مقابل هدف واحد للأجانب كان عن طريق البرازيلي كينو.

ويحتل الجزيرة المركز الثاني في قائمة التنوع بالتسجيل، بنفس العدد مع الشارقة متصدر جدول الترتيب، حيث يتساويان خلف شباب الأهلي الذي استخدم 11 لاعباً من أجل زيارة شباك الخصوم، إلى جانب هدف آخر جاء من نيران صديقة.

ويعتبر الشارقة الفريق الأكثر استفادة تهديفياً من اللاعبين الأجانب، بتسجيل 17 هدفاً من بين 23 هدفاً سجلها الفريق حتى الآن.

وكان العين الخاسر الأكبر في المرحلة العاشرة، حين سقط على أرضه بهدفين مقابل هدف أمام الظفرة الذي عرف الفوز الأول له على أرض «الزعيم» على مر تاريخه.

وقدم العين الصورة الأكثر سلبية له هذا الموسم أمام فارس الظفرة، ليمنى بخسارة مستحقة في ليلة أضاع بها الفريق الكثير من بريق الزعامة التي طالما تميز بها.

حلاوة الفوز وذاق الفجيرة حلاوة الفوز الأول بعد غياب، حين تغلب على ضيفه بني ياس بهدف دون مقابل، لينجح الذئاب في إنهاء سلسلة من 6 مباريات حصد خلالها صفراً من النقاط.

وأسهم الفوز الغالي في منح رجال المدير الفني الجزائري مجيد بوقرة ثلاث نقاط غالية رفع بها غلته إلى 9 نقاط ليخرج من النفق المظلم وليتقدم خطوة في جدول الترتيب بعدما بلغ المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن حتا.

ونجح الفجيرة بفضل حسن قراءة المدرب الجزائري في تعويض النتائج السلبية، ليحقق الفوز الذي كان بأمس الحاجة إليه، من أجل إنقاذ رأسه من مقصلة الإقالة.

وسجل حتا تراجعاً في جدول الترتيب، والدخول في النفق المظلم حين أصبح وصيفاً للقاع برصيد 8 نقاط بعد الخسارة أمام النصر بهدفين مقابل هدف، ليستمر«الفريق الجميل» في تقديم العروض الممتعة من دون فوز.

واستمر خورفكان العائد إلى الأضواء في قاع الترتيب، بعدما مني بخسارة جديدة هي السادسة له في أول 10 جولات، مقابل 4 تعادلات، وليستمر «أبناء الخور» دون انتصار منذ العودة إلى عالم الأضواء.

ويبدو هوية الثنائي الذي سيودع عالم الأضواء غامضاً حتى الآن، وإن برز خورفكان كمهدد أول حتى الآن للعودة إلى مصاف المظاليم.

وخسر اتحاد كلباء أمام الوحدة، وكان عجمان سعيداً بالحصول على نقطة من ملعب البطل وتأكيد عقدته للشارقة، في حين لا يقف بني ياس المتعثر بالخسارة أمام الذئاب بعيداً عن دائرة المهددين، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 11 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن حتا وصيف القاع.

وكان لافتاً ان مواجهة الشقيقين الحارسين عادل وعلي الحوسني انتهت بالتعادل لثالث مرة في المباراة الثالثة بين عجمان والشارقة منذ الموسم الماضي، في ظاهرة أكدت ان عائلتهما هي الأكثر سعادة من هذا التعادل.



138 هدفاً لمبخوت.. و11 «هاتريك»



خطف علي مبخوت نجومية الجولة العاشرة بتسجيل «هاتريك» في مرمى الوصل، ليرفع رصيده إلى 138 هدفاً بالمباراة رقم 199 في تاريخ مشاركته بدوري الخليج العربي.

ونجح مبخوت في تقليص الفارق الذي يفصل بينه وبين «الفهد الأسمر» فهد خميس الهداف التاريخي للمسابقة إلى 27 هدفاً، بينما بات في جعبة الأرجنتيني تيجالي مهاجم الوحدة 146 هدفاً بعدما أضاف هدفاً جديداً إلى رصيده بعدما هز شباك اتحاد كلباء.

وتمكن مبخوت من رفع رصيده التهديفي إلى 10 أهداف في مرمى الوصل، كما سجل «الهاتريك» رقم 11 في مشواره في المسابقة حتى الآن.

وهنا سجل المباريات التي سجل خلالها مبخوت «هاتريك»:

موسم 2019-2020: في مرمى الوصل (4-صفر) في الجولة العاشرة.

موسم 2018-2019: في مرمى شباب الأهلي (5-4) في الجولة الأولى، في مرمى الإمارات (6-صفر) في الجولة 11.

موسم 2016-2017: في مرمى اتحاد كلباء (3-صفر) في الجولة الرابعة، وبني ياس (5-صفر) في الجولة الخامسة، وسوبر هاتريك أمام الشباب 7-3 (الجولة العاشرة)، وفي مرمى الإمارات (5-صفر) في الجولة 19، وفي مرمى حتا (الجولة 24).

موسم 2015-2016: في مرمى دبا الفجيرة (5-1) في الجولة 17، وفي مرمى الإمارات (4-2) في الجولة 25.

موسم 2014- 2015: في مرمى الشباب (4-3) في الجولة 12.