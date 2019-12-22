الوصل يحتج على مشاركة الدوليين في الكأس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال محمد علي الحمادي مشرف كرة اليد في نادي الوصل ومدير الصالة الصفراء: إن اتحاد كرة اليد حاد عن المبدأ الذي وضعه بعدم مشاركة اللاعبين الدوليين الذين تم اختيارهم لقائمة منتخب الإمارات لكرة اليد في بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة.

وقال: بعد استبعاد اللاعبين عيسى البناي من شباب الأهلي وأحمد حسين من الوصل، نحن في نادي الوصل نطالب اتحاد اليد بالتمسك بالمبدأ رغم أننا مستفيدون في حال مشاركة لاعبنا أحمد حسين، ولكن ندعو ونطالب بالتمسك بالمبادئ، كل الأندية على علم بقرار اتحاد اليد الذي ينص على عدم مشاركة الذين تم اختيارهم للمنتخب.

وأضاف الحمادي: اللاعب عيسى البناي حصل على الإيقاف لمباراة واحدة فقط وغرامة مالية 4 آلاف درهم رغم أنه حصل على البطاقة الزرقاء زائداً التقرير وسحب البطاقة، فهل إيقاف لاعب نال البطاقة الزرقاء يكون مباراة واحدة؟ وهل الإيقاف مفصل ليوقف اللاعب عن مباراة شباب الأهلي مع مليحة؟