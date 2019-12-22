شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتصدر ترتيب بطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو.. والبرازيل وصيفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية، أسدل الستار أمس على منافسات النسخة السابعة من بطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو، التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي. واستقطبت البطولة مشاركات عالمية واسعة من 50 دولة. وتوزّعت مشاركات اللاعبين على فئات الناشئين والكبار والأساتذة من الحزام الأزرق وأعلى.

وشهدت منافسات البطولة التي استضافها نادي شباب الأهلي بدبي حضور كلٍ من يوسف عبدالله البطران، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعائشة محمد الملا، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وأحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والدكتور خالد الزاهد المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي دبي، وماجد سلطان بن سليمان، المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي، والمشرفون والمسؤولون الرياضيون من الأندية والأكاديميات المشاركة.

واختتمت البطولة منافساتها بتتويج نادي كوماندو جروب في المركز الأول برصيد 1518 نقطة، ونادي «إيه إف إن تي» في مركز الوصيف برصيد 1315 نقطة، ليحل نادي الوحدة ثالثاً برصيد 1110 نقاط.

ومن حيث تصنيف النتائج بحسب الدول، تصدّرت الإمارات منافسات البطولة ب 4240 نقطة برصيد 84 ميدالية ملونة، لتحل البرازيل ثانياً، ب 2850 نقطة برصيد 58 ميدالية ملونة، فيما ذهب المركز الثالث لكولومبيا التي سجلت 778 نقطة برصيد 16 ميدالية.