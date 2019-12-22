إيفان ليكو.. ضحية الخسارة التاريخية أمام الظفرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:عاطف صيام

أعلن مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم أمس إقالة الكرواتي إيفان ليكو مدرب الفريق الأول والجهاز الفني المعاون له من منصبه، وتكليف العراقي غازي فهد مدرب الرديف بديلاً مؤقتاً إلى حين تعيين المدير الفني الجديد، وهو سيقود «الزعيم» غداً في الكأس أمام الحصن، وربما يقوده في مواجهة «الكلاسيكو» أمام الوحدة في الجولة القادمة بدوري الخليج العربي.

جاءت إقالة ليكو بعد الخسارة أمام الظفرة 1-2، والتي كانت الأولى للعين في ملعبه في تاريخ لقاءات الفريقين.

وما أشبه الليلة بالبارحة ففي العام الماضي تم الاستغناء عن الكرواتي زوران ماميتش بعد نهاية كأس العالم للأندية، وقبل مباراة الوحدة المؤجلة وتم تكليف المدرب المساعد زيجليكو سوبيتش ونجح الزعيم في التغلب على العنابي بهدف كايو لوكاس.

وأكد الدكتور مطر راشد الدرمكي رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم أن اتخاذ القرار جاء بناءً على تقارير اللجنة الفنية للاحتراف بالنادي وذلك بعد خسارة الفريق لعدة نقاط خلال الاستحقاقات الماضية.

وقال الدرمكي: «وصلنا إلى قناعة تامة بأن الجهاز الفني اجتهد وعمل، غير أنه لم يحالفه التوفيق في بعض القرارات الفنية، وانطلاقاً من طموحات العين الكبيرة في تحقيق أهدافه المرجوة، وسعياً لإسعاد كل منتمٍ إلى النادي بالوصول إلى منصات التتويج مع نهاية الموسم الحالي، ارتأينا اتخاذ قرار إنهاء العلاقة بالتراضي مع المدرب».

وأشار الى أن فرصة الفريق في المنافسة على جميع الألقاب مازالت قائمة وتحقيق طموحات العيناوية، والعمل جار على التعاقد مع مدرب جديد لفريق الكرة الأول، ووضعت اللجنة الفنية للاحتراف عدة أسماء تناسب المرحلة الحالية، وسيتم حسم ملف المدرب الجديد لقيادة الفريق قريباً.