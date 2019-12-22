الحلواني: السباقات أكثر أماناً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمود شرف



أكد المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي أن السباق الذي كان مقرراً إقامته يوم الجمعة المقبل في المضمار الأصفر تم تأجيله لأسباب فنية.

وقال الحلواني: ما زالت إدارة المضمار على اتصال ببعض الخبراء للوقوف على الطرق العلمية المطلوبة للوصول ب«التراك» إلى أقصى درجات الأمان، سواء للفرسان أو للخيول، وذلك لإعادة الحياة لسباقات الخيل بالمضمار الأصفر، كما كانت على مدى أكثر من 25 عاماً، تميز خلالها المضمار العائلي فيها بالالتزام بجميع القواعد والشروط التي تطلبها هيئة الإمارات لسباق الخيل للوصول لأقصى درجات السلامة والأمان على أرض مضمارنا الحبيب. وتابع: مع تمنياتنا للعودة قريباً لإمتاع عشاق المضمار العائلي.