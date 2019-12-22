الوحدة يبتسم في كلباء بعد عناء طويل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

حقق الوحدة مبتغاه في العودة إلى سكة الانتصارات وإيقاف نزيف النقاط عقب فوزه المثير على اتحاد كلباء في معقله 2-1 بعد مباراة درامية حبست الأنفاس طوال ال 90 دقيقة.

وبهذا الفوز يرفع الوحدة رصيده من النقاط إلى 14 نقطة، متقدماً نحو المركز السادس، فيما أعادت الخسارة كلباء إلى دائرة الأحزان، وتوقف رصيده عند 10 نقاط في المركز العاشر.

واجه الفريق العنابي مشقة كبيرة في استعادة السعادة الغائبة عنه منذ الجولة السادسة، وتحقيق الفوز الرابع في المسابقة، على الرغم من الأفضلية النسبية التي بدأ بها أصحاب الأرض المباراة، لكنها افتقدت الفاعلية إلى جانب سوء اللمسة الأخيرة عند ختام الهجمة، والتي أفسدت على نمور كلباء الكثير من الكرات والفرص السهلة، قبل أن تتحول الكفة للوحدة عبر السيطرة والاستحواذ على الكرة، وأخذ زمام المبادرة مع انطلاقة الحصة الثانية بهدف مبكر حمل توقيع القناص الأرجنتيني سيبستيان تيجالي الذي بات قاب قوسين من الهدف رقم 200 له في كل المباريات التي خاضها مع العنابي.

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لكن كلباء نجح في العودة للمباراة، وإدراك التعادل على الرغم من النقص العددي الذي طرأ في صفوفه منذ الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بطرد المدافع سلطان الزعابي، وكان بإمكان «النمور» إضافة هدف ثانٍ وثالث لولا الرعونة والتسرع في التعامل مع الكرات الواحدة تلو الأخرى، قبل أن يفطن الإسباني خيمينيز مدرب الوحدة لخطورة الموقف ويدفع ببعض أوراقه الرابحة على دكة البدلاء بقيادة نجمه الشاب يحيى الغساني الذي استطاع من أول لمسة إحراز الهدف الثاني وإعادة التقدم لفريقه. وقال خيمينيز مدرب الوحدة: إن فريقه حقق الهدف الذي جاء من أجله لملعب كلباء وهو النقاط الثلاث، والعودة لطريق الانتصارات التي افتقدها العنابي في الجولات الثلاث الماضية، مشيراً إلى أن المباراة كانت صعبة وأمام فريق يمتلك الحلول في كافة خطوطه.

وأضاف أنه فخُور بلاعبي فريقه الشباب، كما أشاد باللاعب البديل يحيى الغساني الذي سجل الهدف الثاني لحظة دخوله أرضية الملعب، مشيراً إلى أن الغساني لاعب مميز، ولا يزال صغير السن. وحول حظوظ الوحدة وإمكانية اللحاق بسباق المقدمة أشار أن قائمة العنابي هذا الموسم تضم عدداً كبيراً من اللاعبين صغار السن الذين لم يتجاوز عمرهم ال 20 ربيعاً أمثال الزعابي والمنصوري وطحنون وماجد، وينتظرهم مستقبل مشرق ولهم أدوار مؤثرة ويحتاجون إلى الوقت للتأقلم واكتساب خبرة المنافسة، وأمل خلال فترة القيد الشتوي على دعم بعض المراكز وصناعة فريق قوي ومتمرس من أجل إنهاء الموسم في أعلى مركز ممكن.

نقطة تحول

في الجانب الآخر، عزا الأوروجوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء الخسارة التي مني بها فريقه إلى الأخطاء الفردية الساذجة، وكانت بمثابة الهدايا للفريق المنافس خاصة في شوط اللعب الثاني ودفع الفريق ثمنها غالياً.

ولفت أيضاً إلى أن حالة الطرد التي تلقاها اللاعب سلطان الزعابي مع بداية الشوط الثاني كانت نقطة التحول في المباراة، وخاصة أن كلباء لعب أمام فريق كبير بحجم وإمكانيات الوحدة، ويحتاج إلى أداء وتركيز يفوق 100%، الأمر الذي صعّب من مهمته كثيراً، ومنح المنافس الأفضلية.