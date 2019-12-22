سباق تلال الشارقة للدراجات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم اتحاد الدراجات، أمس، في مدينة تلال بالشارقة سباقين للفردي العام للأشبال لمسافة 15 كم، والبراعم لمسافة 10 كيلومترات شارك فيهما 115 دراجاً يمثلون قاعدة اللعبة في الأندية، وتمكن دراج نادي دبا الحصن الصاعد يوسف جعفر من الفوز بالمركز الأول لفئة الأشبال بزمن قدره 24 دقيقة و14 ثانية وبمعدل سرعة بلغ 34 كم / ساعة، وجاء في المركز الثاني دراج نادي التعاون عمر عيسى، فيما جاء في المركز الثالث دراج نادي أبوظبي محمد المنهالي.

وفي سباق البراعم تصدر دراج نادي الشارقة سلمان منصوري المتسابقين، ونجح في الفوز بالمركز الأول بزمن قدره 16 دقيقة و3 ثوانٍ، وبمعدل سرعة بلغ 31 كم / ساعة وتبعه في المركزين الثاني والثالث دراج نادي دبا الحصن محمد محمد صبحي، ودراج نادي الحمرية عمران الكتبي.

وعقب انتهاء السباقين توج عبد الكريم الزرعوني المدير المالي رئيس اللجنة الفنية ونايف جكة الأمين العام المساعد الفائزين في الفئتين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.