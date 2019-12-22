الجزيرة يعيد الوصل إلى مسلسل «الأربعات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

عاد الوصل من جديد إلى مسلسل الخسائر الكبيرة برباعية وخماسية، وذلك بعد سقوطه صفر-4 أمام ضيفه الجزيرة في المباراة التي أقيمت بينهما في زعبيل.

وكان الوصل عرف الهزائم بالأربعة والخمسة أهداف في أكثر من مباراة تحت قيادة مدربه الروماني ريجيكامب، قبل أن يصنع مؤخراً حالة خاصة للفريق الذي لم يخسر في آخر خمس مباريات، لكن كل شيء تبدل في لقاء الجزيرة الذي حصد فيه الأخير النقاط الثلاث بكل سهولة.

خسارة الوصل أشعلت جماهيره غضباً من جديد بعد المباراة وتجمهر العديد منهم أمام بوابة كبار الشخصيات واللاعبين منددين بالمستوى المتواضع الذي ظهر عليه «الإمبراطور».

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في المقابل نجح الجزيرة بفوره الكبير والمستحق في القفز إلى المركز الثالث في الترتيب بأقل مجهود ممكن من لاعبيه الذين كانوا قريبين إلى تسجيل رقم قياسي من الأهداف خلال المباراة، وبرز الهداف علي مبخوت من جديد ونجح في تسجيل هاتريك، كما برز اللاعب الفنان عموري في تسجيل هدف جميل من كرة ثابتة وسهل مهمة مبخوت في تسجيل أحد أهدافه من تمريرة ماكرة حملت توقيعه.

أخطاء بالجملة

من جهته، قال مدرب الوصل الروماني رجيكامب عدم رضاه عن لاعبيه، واعتبرها مرحلة من التراجع بعد أن كان الفريق تعافى وظهر بصورة أفضل خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال: أخطاء كثيرة وقع اللاعبون بها وتحديدًا في خط الدفاع والوسط ساهمت في الخسارة، هناك نقص عددي وكثرة إصابات بالفريق ولكن هذا ليس مبرراً للخسارة الكبيرة، خاصة وأن فريق الجزيرة لم يكن في أحسن حالاته.

من جانبه، أكد الهولندي مارسيل كايزر سعادته بالفوز الكبير والمهم على الوصل في ملعبه ووسط جماهيره، مشيراً إلى أن فريقه لعب بتركيز مستغلاً عامل الخبرة في إنجاز المهمة بنجاح. وأثنى كايزر على التمركز خاصة في الجانب الدفاعي الذي حدّ من خطورة الوصل خلال النصف ساعة الأخيرة خلال الشوط الأول الذي كان خلاله الوصل في أفضل حالاته رغم تأخره بهدفين. وذكر أن «الفوز برباعية نظيفة والوصول إلى المركز الثالث في ترتيب جدول المسابقة يجعلنا أكثر حرصًا خلال المواجهات المقبلة من أجل تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية والدخول في معترك المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم».