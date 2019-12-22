«دبي الرياضي» يطلع على خطة المسـتقبل ويضع حوافــز الأنـدية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد «مجلس دبي الرياضي» رفع وتيرة العمل، ووضع الخطط، والالتزام بالبرامج التي يتم وضعها بالتنسيق بين المجلس والأندية الرياضية؛ لمواكبة مرحلة العمل المقبلة بجميع تطوراتها المتسارعة، والارتقاء بمستوى العمل في القطاع الرياضي.

كما أكد مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وضع الخطط الاستراتيجية، وتحديد الأهداف ومؤشرات الأداء في جميع جوانب العمل في المجلس والأندية وشركات كرة القدم في دبي، بما يترجم توجهات القيادة الرشيدة ونهجها الدائم في الابتكار والتميز والريادة، وكذلك بما يترجم دور الرياضة في خطة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة من عمر الدولة.

وبارك «مجلس دبي الرياضي» تشكيل اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وأكد المجلس استعداده لتقديم كل سبل الدعم للاتحاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، برئاسة مطر الطاير نائب رئيس مجلس الإدارة؛ حيث تم استعراض تقارير اللجان الدائمة في المجلس؛ ومنها: تقرير لجنة التطوير والمستقبل للفترة 2020-2030، واطلع مجلس الإدارة على ما تم إنجازه من اللوائح وأنظمة العمل في الأندية وشركات كرة القدم بدبي، والذي يتضمن النظام الأساسي للنادي، ولائحة المكافآت والحوافز والجزاءات للاعبين المحترفين والأجهزة الإدارية والفنية.