زيدان يعتبر غوارديولا أفضل مدرب في العالم









اسماء السيد - أشاد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، السبت بنظيره الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي واعتبره أفضل مدرب في العالم.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي عشية مباراة النادي لملكي مع أتلتيك بلباو في الدوري المحلي "سيكون من الرائع بالنسبة لي أن ألعب ضده. لقد لعبت ضده عدة مرات. لقد احترمته كثيرا كلاعب، والآن كمدرب. إنه أفضل مدرب في العالم".

وأضاف زيدان "لقد أثبت ذلك طوال مسيرته التدريبية، وبالتأكيد أن مواجهته تسعدني. نحن سعداء جميعا بلعب مباراة ضد فريقه" في إشارته إلى مواجهتهما في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في 26 شباط/فبراير المقبل ذهابا في مدريد و17 آذار/مارس إيابا في مانشستر.

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وكان غوارديولا، المتوج بلقبين في دوري الابطال كمدرب مع برشلونة، كال لمديح لزيدان، صاحب الثلاثية التاريخية مع النادي الملكي (2016 و2017 و2018) غداة قرعة ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة، بقوله "حلمت، كلاعب كرة قدم، أن ألعب معه. في النهاية، لم يحدث هذا. لم أتحدث معه كثيرًا، ربما ثلاث أو أربع مرات. إنه شخص رائع يعرف كيفية التعامل مع الضغوطات. أنا معجب به، ومن الرائع حقا أن يكون هناك هذا النوع من الأشخاص في عالم كرة القدم، سأكون سعيدا أن أراه مجددا".

وبخصوص مباراة الغد، جدد زيدان تأكيده أن "الدوري هو أولويتنا وسنقاتل من أجل ذلك على طول الطريق (...) بلباو منافس آخر سنلعب امامهم بكل طاقاتنا، إنها آخر مباراة هذه السنة.

ويتساوى ريال مدريد مع برشلونة برصيد 36 نقطة في صدارة الدوري بعد تعادلهما بدون أهداف الأربعاء في الكلاسيكو الكمؤجل من تشرين الأول/أكتوبر الماصي، غير أن الفريق الكاتالوني يتقدم عليه بفارق الأهداف.