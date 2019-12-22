نادال يتوج باللقب الخامس القياسي في دورة ابوظبي الاستعراضية









اسماء السيد - أحرز الاسباني رافايل نادال المصنف اول عالميا لقب دورة ابوظبي الاستعراضية لكرة المضرب للمرة الخامسة في مسيرته (رقم قياسي) بفوزه الماراتوني على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-7 (3-7) و7-5 و7-6 (7-3) السبت في المباراة النهائية.

واصبح نادال الاكثر تتويجا بالدورة الاستعراضية التحضيرية للموسم الجديد التي وصلت الى عامها الـ12 بعدما رفع عدد القابه الى خمسة، متفوقا على الصربي نوفاك ديوكوفيتش صاحب اربعة القاب.

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وبلغ نادال المباراة النهائية بفوزه على الروسي كارين خاتشانوف 6-1 و6-3، في حين حقق تسيتسيباس مفاجأة كبيرة باقصائه ديوكوفيتش 3-6 و7-6 و6-4.

ولكن على عكس مباراته مع خاتشانوف وجد نادال صعوبة كبيرة في الفوز على تسيتسيباس في المواجهة السابعة بينهما منذ نهائي دورة برشلونة 2018، حيث احتاج الاسباني الى ثلاث ساعات و12 دقيقة وخبرته الطويلة لتخطي عقبة الشاب اليوناني صاحب 21 عاما.

واحرز ديوكوفيتش المركز الثالث بفوزه على خاتشانوف 7-5 و6-3.