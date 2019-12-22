فوز مثير لانبي على وادي دجلة في الدوري المصري

اسماء السيد - خطف إنبي ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه وادي دجلة بعدما حول تأخره بهدفين الى فوز مثير 3-2 بملعب بترو سبورت في القاهرة في ختام المرحلة التاسعة من الدوري المصري لكرة القدم.
وتقدم وادي دجلة بهدفين نظيفين عن طريق المغربي عبد الكبير الوادي (15) والتونسي رفيق كابو (39)، وقلص محمد شريف الفارق (52) وعادل محمود قاعود (62)، ثم سجل محمد شريف هدفه الشخصي الثاني والثالث لإنبي (76).
ورفع إنبي رصيده إلى 13 نقطة متقدما الى المركز السابع، بينما تجمد وادي دجلة عند 6 نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير.
وخيم التعادل الايجابي على قمة المصري مع ضيفه بيراميدز 1-1 بملعب السويس الجديد.
وتقدم بيراميدز عبر عبدالله السعيد (45+4)، وأدرك حسن علي لتعادل للمصري (74).
ورفع بيراميدز رصيده الى 13 نقطة في المركز السابع، والمصري رصيده الى 8 نقاط في المركز الثالث عشر.
وحقق الجونة فوزه الثاني تواليا بقيادة مدربه رضا شحاتة الذي خلف الصربي المقال نيبوشا ميلوسيفيتش، وكان على حساب ضيفه طلائع الجيش 2-صفر بملعب الجونة.
وسجل عمرو بركات (39) وأكرم توفيق (67) الهدفين، ليرتقي الجونة خمسة مراكز بعدما رفع رصيده الى عشر نقاط في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر.
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