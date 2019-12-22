شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يسافر إلى طنطا استعداداً لمواجهة احفاد السيد البدوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان بقيادة مجدي عبد العاطي مدرب الفريق، إلى طنطا، اليوم الأحد، استعداداً للمباراة المرتقبة بين أبناء الجنوب وأبناء السيد البدوي بالجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

واستقر اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان، ومصطفى أمين عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، على السفر مع الفريق لدعم أبناء الجنوب في مهمة البقاء في المسابقة المحلية.

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ويستضيف فريق طنطا نظيره أسوان، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام، وكان الفريقان قد تواجها قبل أسابيع في كأس مصر ونجح تماسيح النيل في إقصاء طنطا من دور الـ 32 بركلات الجزاء الترجيحية ليحجز مقعده في دور الـ 16.

ويحتل أسوان المركز الـ 18 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 5 نقاط حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 8 مباريات، فاز أسوان في مباراة وتعادل في اثنتين، وتلقى أبناء الجنوب الهزيمة في 5 مباريات.