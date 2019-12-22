شكرا لقرائتكم خبر عن مستندات .. طنطا يقدم شكوى الى الجبلاية ضد حكم مباراة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس إدارة طنطا برئاسة فايز عريبى بيانا رسميا قرر فيها تقديم شكوي رسمية إلى الإتحاد المصري لكرة القدم ضد الحكم أحمد العدوى حكم مباراة فريقهم امام مصر المقاصة بالدورى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله عقب احتساب الحكم لركلة جزاء غير صحيحة ضد أبناء السيد البدوى .

انتهت مباراة مصر للمقاصة وطنطا بتعادل الفريقين 1/1 والتي أقيمت اليوم علي استاد السلام ضمن مباريات الجولة الـ 9 للدوري.

كانت الدقيقة 81 من عمر الشوط الثانى قد شهدت جدلا كبيرًا حول احتساب حامل الراية ممدوح مصطفى إسماعيل ضربة جزاء لصالح المقاصة داخل منطقة جزاء طنطا دون أى تلامس بين اللاعب والمهاجم، ما تسبب فى اعتراض الجهاز الفنى لطنطا، وتم بعدها طرد أيمن المزين المدير الفنى للفريق للاعتراض.

يذكر أن طنطا يحتل المركز الحادى عشر برصيد تسع نقاط ويستعد الفريق للقاء أسوان الثلاثاء المقبل على ملعب طنطا.

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