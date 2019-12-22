شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يهنئ صلاح بأفضل لاعب في مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، محمد صلاح نجم ليفربول بعد تتويجه بأفضل لاعب في كأس العالم للأندية. توج محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية التى توج بها الريدز اليوم على حساب فلامنجو البرازيلي. وقدم محمد صلاح أداءا مميزا في البطولة وفاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة الولى ضد مونتيري المكسيكي. ورفع محمد صلاح رصيده إلى 3 ألقاب مع نادي ليفربول الانجليزي منذ انضمامه لصفوف "الريدز" خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الايطالي. وتوج ليفربول بطلاً لمسابقة كأس العالم للأندية للمرة الاولى في تاريخه بعد فوزه على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 1 – 0 في المباراة النهائية التي جمعتهما بملعب "خليفة" الدولي بالعاصمة القطري "الدوحة". Advertisements وساهم محمد صلاح في تتويج ليفربول ببطولة دوري ابطال اوروبا العام الحالي بعد الفوز الذي تحقق على توتنهام بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعتهما بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، قبل أن يحصل على بطولة كأس السوبر الاوروبي عقب الفوز الذي تحقق على تشيلسي بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما بملعب "فودافون أرينا" معقل نادي بشكتاش التركي. بات محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي أول لاعب مصري في التاريخ يتوج ببطولة كأس العالم للأندية. ويعد محمد ثالث لاعب مصرى ينال شرف المشارك في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية، بعدما سبق ونجح الثنائى حسين الشحات ويحيى نادر فى تحقيق هذا الإنجاز فى النسخة الماضية مع العين الإماراتى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يهنئ صلاح بأفضل لاعب في مونديال الأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.