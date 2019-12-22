حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 21 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 21 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، بالضربات الثابتة.. المصرى يتعادل مع بيراميدز 1 - 1 فى الدورى بالضربات الثابتة.. المصرى يتعادل مع بيراميدز 1 - 1 فى الدورى (فيديو) تعادل المصرى البورسعيدى مع بيراميدز بنتيجة 1 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز. إنبى يحقق ريمونتادا أمام دجلة ويفوز 3 / 2 فى الدورى.. فيديو الجونة يواصل صحوته ويهزم الطلائع 2 / 0 فى الدورى.. فيديو جيرالدو يرفض العروض المحلية.. والأهلي يبحث مصير اللاعب رمضان صبحي وياسر إبراهيم يكتفيان بجلسة فى "الجيم" Advertisements رامى بيعة يتعافى من إصابة الخلفية ويؤكد جاهزيته للمشاركة مع الأهلي "نظرة" معلول.. "ضحكة" الحاوى.. و"التزام" صالح.. الأبرز فى مران الأهلي مران الزمالك.. تدريب على "الانفرادات" وجلسة لتصحيح المسار أمام الإنتاج أهلي جدة يعيد فتح ملف ضم محمود علاء من الزمالك الإسماعيلى يغلق باب الرحيل أمام باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى فى الشتاء

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