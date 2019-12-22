شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يقرر استمرار معسكر المصرى بالسويس .. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر إيهاب جلال المدير الفني للمصري البوسعيدي استمرار انتظام الفريق في معسكره المغلق المقام بأحد فنادق العين السخنة وذلك حتى مباراة طلائع الجيش المقبلة فى الجولة العاشرة من الدوري المقرر المقرر إقامتها في الخامسة مساء الأربعاء المقبل على ستاد الجيش بالسويس.
كان المصرى البورسعيدى قد نجح فى التعادل الإيجابى أمام بيراميدز بهدف لمثله فى الجولة التاسعة للدورى وهو ما رفع رصيده إلى 8 نقاط ومازال فى مؤخرة الدورى .
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