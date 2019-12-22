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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 21 / 12 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي: هل يغيب ديانج عن الأهلي أمام الاتحاد بسبب "السمّانة"؟ أكد الجهاز الطبي للأهلي أن المالى آليو ديانج لاعب سط الفريق جاهز للمشاركة فى لقاء الاتحاد السكندرى، موضحاً أن الإصابة التى تعرض لها اللاعب فى السمّانة خلال مباراة الإسماعيلى بسيطة ولا تدعو للقلق. الأهلي يكشف موقف عمرو السولية من المشاركة أمام الاتحاد السكندرى أكد الجهاز الفني للأهلي أن عمرو السولية لاعب وسط الفريق تعافى من نزلة البرد التى تعرض لها مؤخرًا وحرمت الفريق من جهوده فى مباراة الإسماعيلى الأخيرة. Advertisements الأهلي يؤكد جاهزية أحمد فتحى لمباراة الاتحاد فى الدورى أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جاهزية أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق لمباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها بعد غدٍ الاثنين فى الجولة العاشرة من منافسات الدورى الممتاز. رامى بيعة يتعافى من إصابة الخلفية ويؤكد جاهزيته للمشاركة مع الأهلي أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن رامى ربيعة مدافع الفريق سيكون جاهزاً تحت تصرف الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر لمباراة الاتحاد السكندرى، المقرر لها بعد غدٍ الاثنين، فى الجولة العاشرة من منافسات الدورى الممتاز. 3 لاعبين يشاركون فى مران الأهلي بعد تعافيهم من الإصابة.. تعرف عليهم انتظم ثنائى الاهلى أحمد فتحى وعمرو السولية فى التدريبات الجماعية التى أقيمت ظهر اليوم، السبت، على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى التى تقام الاثنين المقبل فى الجولة العاشرة من بطولة الدورى العام.

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