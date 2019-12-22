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بيدرو بارني مديرا فنيا للجونة وتمديد وتعديل تعاقد المدرب العام رضا شحاتة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد نادي الجونة مع البرتغالي بيدرو بارني ليتولى القيادة الفنية للفريق الأول بدءا من يوم 1 يناير المقبل وحتى نهاية الموسم الحالي.

 

كما قرر نادي الجونة تعديل وتمديد تعاقد رضا شحاتة، المدرب العام للفريق، موسما إضافيا ليستمر في منصبه الموسم المقبل 2020-21.

 

ويصل بيدرو بارني إلى الجونة يوم السابع والعشرين من ديسمبر الحالي ليتابع مباراة الإنتاج الحربي من المدرجات ويبدأ مهمته في الأول من يناير المقبل.

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نادر شوقى مع رضا شحاتة 

 

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بيدرو بارني

 

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