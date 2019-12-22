أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 21 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 21 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، بالضربات الثابتة.. المصرى يتعادل مع بيراميدز 1 - 1 فى الدورى

بالضربات الثابتة.. المصرى يتعادل مع بيراميدز 1 - 1 فى الدورى (فيديو)

تعادل المصرى البورسعيدى مع بيراميدز بنتيجة 1 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

إنبى يحقق ريمونتادا أمام دجلة ويفوز 3 / 2 فى الدورى.. فيديو

حقق فريق إنبى تحت قيادة حلمى طولان ريمونتادا أمام وادى دجلة، وحقق الفريق البترولى الفوز بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

الجونة يواصل صحوته ويهزم الطلائع 2 / 0 فى الدورى.. فيديو فاز فريق الجونة على طلائع الجيش بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع التاسع بالدورى على استاد الجونة الرياضى، ليواصل أبناء رضا شحاتة صحوتهم التى بدأت فى الجولة الثامنة بالفوز على بيراميدز 3 /2.

جيرالدو يرفض العروض المحلية.. والأهلي يبحث مصير اللاعب

رفض الأنجولي جيرالدو لاعب الاهلي فكرة الإعارة لأي نادً مصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، وأعلن اللاعب رغبته في الرحيل خارج مصر حال رغبة الاهلي إعارته.

رمضان صبحي وياسر إبراهيم يكتفيان بجلسة فى "الجيم"

أدى رمضان صبحي، لاعب الأهلي ، جلسة تأهيلية فى الجيم، على هامش مران الفريق الجماعى صباح اليوم، السبت، حيث ينفذ اللاعب برنامجا تأهيليا؛ للتعافي من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية.

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رامى بيعة يتعافى من إصابة الخلفية ويؤكد جاهزيته للمشاركة مع الأهلي أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن رامى ربيعة مدافع الفريق سيكون جاهزاً تحت تصرف الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر لمباراة الاتحاد السكندرى، المقرر لها بعد غدٍ الاثنين، فى الجولة العاشرة من منافسات الدورى الممتاز.

"نظرة" معلول.. "ضحكة" الحاوى.. و"التزام" صالح.. الأبرز فى مران الأهلي

شهد مران الأهلي الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء فى الجزيرة، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى فى الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام، حالة من الجدية بين اللاعبين.

مران الزمالك.. تدريب على "الانفرادات" وجلسة لتصحيح المسار أمام الإنتاج

حرص الجهاز الفنى للزمالك على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب النادى، ضمن الاستعدادات لمواجهة الإنتاج الحربى، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، فى الأسبوع العاشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

أهلي جدة يعيد فتح ملف ضم محمود علاء من الزمالك أعاد مسئولو نادى أهلي جدة السعودى فتح مفاوضات شفهية مع محمود علاء مدافع الزمالك من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل.

الإسماعيلى يغلق باب الرحيل أمام باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى فى الشتاء

عقد المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى ، اجتماعاً مع لاعبيه أخطرهم خلاله بأنه لن يوافق على رحيل أى لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لاسيما حال صعود الدراويش لمنافسات دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بالإضافة لتراجع نتائج الفريق الأًصفر ببطولة الدورى.