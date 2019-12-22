شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حازم مرسي واستبعاد مدبولي من قائمة الإسماعيلي لمواجهة ذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه ، استعدادا للقاء المقاولون العرب الأثنين المقبل بالأسبوع العاشر من الدورى المحلى. القائمة شهدت عودة الهداف الصاعد حازم مرسى مع غياب باهر المحمدى للايقاف واستبعاد أحمد مدبولى وأسامة إبراهيم وإبراهيم أبو اليزيد ووجيه عبد الحكيم ومحمد حمدى زكى ومصطفى فارس وغيرهم لأسباب مختلفة. القائمة كاملة كالتالى: حراسة المرمى .. محمد مجدى ، محمد فوزى. Advertisements خط الدفاع .. محمد هاشم ، محمد مجدى الجمل ، محمد عمار ، أحمد أيمن ، محمود البدرى. خط الوسط .. محمود دونجا ، محمد بيومى ، عماد حمدى ، محمد مخلوف ، محمد صادق ، همام طارق ، بيكيتى سيلفا ، عبد الرحمن مجدى. خط الهجوم .. بنسون شيلونجو ، محمد الشامى ، حازم مرسى .

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