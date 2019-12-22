حرس الحدود يخسر أمام الإتحاد الليبى 0 / 1 وديا استعدادا لإنبي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى أمام نظيره الإتحاد الليبى فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين اليوم بنتيجة هدف مقابل لاشى ضمن الاستعدادات لمباراة انبى فى بطولة الدورى المصرى . ودفع طارق العشرى المدير الفنى لفريق حرس الحدود بالعناصر التى لم تشاراك فى مباراة المقاولون العرب والتى أنتهب بفوز فريق ذئاب الجبل بهدف مقابل لا شى فى الدورى الممتاز . Advertisements ويستعد فريق حرس الحدود لملاقة نظيرة إنبى ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز والتى سوف تقام على ستاد بتروسبورت يوم الاربعاء القادم . ويحتل حرس الحدود المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 10 نقاط .

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