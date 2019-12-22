نتائج مباريات اليوم السبت 21 / 12 / 2019 بالدورى المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 21 / 12 / 2019 ثلاث مباريات ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدورى المصرى حيث أستضاف الجونة نظيرة طلائع الجيش و التقى وادى دجلة نظيرة أنبى و فى الختام واجه المصرى البورسعيدى فريق بيراميدز . بالضربات الثابتة.. المصرى يتعادل مع بيراميدز 1 - 1 فى الدورى (فيديو) تعادل المصرى البورسعيدى مع بيراميدز بنتيجة 1 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز. إنبى يحقق ريمونتادا أمام دجلة ويفوز 3 / 2 فى الدورى.. فيديو Advertisements حقق فريق إنبى تحت قيادة حلمى طولان ريمونتادا أمام وادى دجلة، وحقق الفريق البترولى الفوز بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. الجونة يواصل صحوته ويهزم الطلائع 2 / 0 فى الدورى.. فيديو فاز فريق الجونة على طلائع الجيش بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع التاسع بالدورى على استاد الجونة الرياضى، ليواصل أبناء رضا شحاتة صحوتهم التى بدأت فى الجولة الثامنة بالفوز على بيراميدز 3 /2.

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