7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم السبت 21 / 12 / 2019 فى مقدمتها ، رامى بيعة يتعافى من إصابة الخلفية ويؤكد جاهزيته للمشاركة مع الأهلي
بالضربات الثابتة.. المصرى يتعادل مع بيراميدز 1 - 1 فى الدورى (فيديو)
تعادل المصرى البورسعيدى مع بيراميدز بنتيجة 1 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
إنبى يحقق ريمونتادا أمام دجلة ويفوز 3 / 2 فى الدورى.. فيديو
حقق فريق إنبى تحت قيادة حلمى طولان ريمونتادا أمام وادى دجلة، وحقق الفريق البترولى الفوز بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.
جيرالدو يرفض العروض المحلية.. والأهلي يبحث مصير اللاعب
رفض الأنجولي جيرالدو لاعب الاهلي فكرة الإعارة لأي نادً مصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، وأعلن اللاعب رغبته في الرحيل خارج مصر حال رغبة الاهلي إعارته.
رمضان صبحي وياسر إبراهيم يكتفيان بجلسة فى "الجيم"
أدى رمضان صبحي، لاعب الأهلي ، جلسة تأهيلية فى الجيم، على هامش مران الفريق الجماعى صباح اليوم، السبت، حيث ينفذ اللاعب برنامجا تأهيليا؛ للتعافي من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية.
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن رامى ربيعة مدافع الفريق سيكون جاهزاً تحت تصرف الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر لمباراة الاتحاد السكندرى، المقرر لها بعد غدٍ الاثنين، فى الجولة العاشرة من منافسات الدورى الممتاز.
أهلي جدة يعيد فتح ملف ضم محمود علاء من الزمالك
أعاد مسئولو نادى أهلي جدة السعودى فتح مفاوضات شفهية مع محمود علاء مدافع الزمالك من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل.
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