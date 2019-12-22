شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مجدى حكما لمباراة الأهلى والإتحاد السكندرى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباريات الاثنين المقبل فى الدورى الممتاز على النحو التالى:

المقاولون - الاسماعيلى : أحمد جمال ووائل شعبان وخالد حسين ومحمد نهاد محجوب حكما رابعا .

- الاهلى والاتحاد السكندري : طارق مجدى ويوسف البساطى وشهاب راشد .. ومحمود رشدى حكما رابعا

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