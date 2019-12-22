شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو: عودة الروح أهم مكاسب بيراميدز من مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر
أضاف زيزو فى المؤتمر الصحفى، أن أهم مكاسب المباراة هي عودة الروح للاعبين والالتزام الخططي داخل الملعب، لافتًا إلى أن الأداء بشكل عام مرضي للجهاز الفني، وفريق المصري استغل تراجع الأداء في بعض الوقت ونجح في تسجيل التعادل.
شدد المدرب على أن الروح والأداء الخططي شيء رائع، وبسبب ضيق الوقت كان حديثه في أغلبه نفسيًا لتحهيز اللاعبين، وإعادة الروح لهم وهو ما ساهم فى عودة الأداء القوي.
تابع عبد العزيز عبد الشافى حديثه، مؤكدًا أن مشاركة محمود حمادة وأحمد توفيق وهما من العناصر التي لم تكن تشارك كثيرا استغل الغيابات والإيقافات خاصة في وسط الملعب، ودفع باللاعبين وتوقع أن يشارك محمود حمادة 60 دقيقة لغيابه كثيرا عن المباريات وهو ما حدث وظهر بمستوى جيد ومع توالي المباريات سيظهر بصورة أفضل.
شدد على أن الفريق أهدر العديد من الفرص السهلة والتي كانت كفيلة بتحقيق الفوز وسيعمل على علاج هذه المشكلة الخاصة بالتهديف في المرحلة المقبلة.
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