شكرا لقرائتكم خبر عن هل يغادر فايلر القاهرة لقضاء أعياد الكريسماس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي فكرة السفر إلى بلاده من أجل قضاء أعياد رأس السنة والكريسماس بسبب ارتباطات الفريق المُتتالية.

ويخوض فريق الاهلي ارتباطات هامة خلال الفترة المقبلة حيث يلعب مع الاتحاد السكندري بعد غد ، الأثنين، في الدوري ثم يواجه بلاتينيوم الزيمبابوي يوم 28 ديسمبر الجاري بدوري أبطال أفريقيا بإستاد السلام ثم يلعب مع مصر المقاصة يوم 1 يناير المقبل بالدوري.

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ويقود فايلر الاهلي منذ سبتمبر الماضي وحقق نتائج جيدة مع الفريق حيث حصد لقب السوبر المحلي على حساب الزمالك وفاز في 7 مباريات خاضها ببطولة الدوري حتى الأن وفاز على الهلال السوداني ببطولة أفريقيا فيما خسر من النجم الساحلي بهدف نظيف في البطولة الافريقية بتونس.

وقرر فايلر البقاء في مصر بسبب إرتباطات الاهلي المُتتالية على أن يحتفل بأعياد رأس السنة والكريسماس في القاهرة وسط أسرته التى تقيم معه في مصر.