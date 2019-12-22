شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يجتمع بالجناينى لإيجاد حلول لمعسكرى يناير وفبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد حسام البدري المدير الفنى للمنتخب الوطنى، اجتماعا مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة خلال الأسبوع الجارى من أجل مناقشة جدول الدوري وتحديد الفترة التي يمكن اقامة معسكرين بها في ظل ضغط المباريات وانشغال الاندية بالبطولات الافريقية والعربية، علما بأن الدور الأول من عمر الدوري ينتهي بمباراة القمة بين الاهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع والمحدد لها يوم 19 فبراير المقبل .

وطلب حسام البدرى، من اتحاد الكرة إقامة معسكرين للاعبى المنتخب الوطنى المحليين لمدة 3 أو 4 أيام، فى يناير وفبراير المقبلين، وتحديدا قبل المعسكر الرسمى للفراعنة فى مارس المقبل الذى يشهد افتتاح مشوار الفراعنة فى تصفيات كأس العالم 2022.

وأرجع حسام البدرى طلبه إلى رغبته فى التواصل مع اللاعبين بشكل مستمر خاصة وأن أخر معسكر كان فى نوفمبر الماضى، ومن الصعب ألا يتجمع لاعبو المنتخب طوال تلك الفترة.