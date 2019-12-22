شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 7 ميداليات ملونة في ختام بطولة أفريقيا لناشئي الشطرنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد مصر ثلاث ميداليات ذهبية : ذهبية تحت 8 سنوت ديفيد جورج _ ذهبية تحت 10 سنوات كيفين جورج _ ذهبية تحت 14 سنة أحمد تامر وحصدت مصر 2 ميدالية فضية : Advertisements فضية تحت 8 سنوات أدهم حسام _ فضية تحت 10 سنوات جوي روماني وحصدت مصر 2 ميدالية برونزية : برونزية تحت 10 سنوات مينا وائل _ برونزية تحت 18 سنة محمد فؤاد . مثل مصر 9 لاعبين ولاعبات من الاتحاد بالإضافة إلى 11 لاعب ولاعبة من أكاديمية عدلي وادي دجلة ليصل إجمالي عدد اللاعبين إلى 20 لاعب ولاعبة.. أشرف على تدريب لاعبي الاتحاد المدربان سيد بركات وولاء ثروت .. ورئيسة البعثة دكتورة منى اللبودي.

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