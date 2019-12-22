جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى عقب المباريات التى أقيمت اليوم السبت 21 / 12 / 2019 ثلاث مباريات ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدورى المصرى حيث أستضاف الجونة نظيرة طلائع الجيش و التقى وادى دجلة نظيرة أنبى و فى الختام واجه المصرى البورسعيدى فريق بيراميدز . بالضربات الثابتة.. المصرى يتعادل مع بيراميدز 1 - 1 فى الدورى (فيديو) تعادل المصرى البورسعيدى مع بيراميدز بنتيجة 1 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز. إنبى يحقق ريمونتادا أمام دجلة ويفوز 3 / 2 فى الدورى.. فيديو حقق فريق إنبى تحت قيادة حلمى طولان ريمونتادا أمام وادى دجلة، وحقق الفريق البترولى الفوز بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. Advertisements وياتى جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى كالتالى : وياتى جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى كالتالى :

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