شكرا لقرائتكم خبر عن بالضربات الثابتة.. المصرى يتعادل مع بيراميدز 1 - 1 فى الدورى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل المصرى البورسعيدى مع بيراميدز بنتيجة 1 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

أحرز عبد الله السعيد هدف تقدم بيراميدز من ضربة ثابتة فى نهاية الشوط الأول، وأحرز حسن على من ضربة ثابتة أيضًا فى الدقيقة 74، لينتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى ويتقاسم الفريقان النقاط.

بهذه النتيجة يصل بيراميدز للنقطة 13 محتلاً المركز السابع، فيما وصل المصرى للنقطة 8 محتلاً المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الفرق.

بيراميدز خاض المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمي: المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد حمدي وعبدالله بكري وعمر جابر وأحمد أيمن منصور.

خط الوسط: محمود حمادة وايريك تراوري وأحمد توفيق واسلام عيسي وعبد الله السعيد.

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خط الهجوم: جون أنطوي.

بينما خاض المصرى البورسعيدى المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: كريم العراقى – أحمد شوشه – سعيدو صنبورى – بهاء مجدى.

خط الوسط: إيزى أيميكا – فريد شوقى – حسين رجب – حسن على.

خط الهجوم: مفتاح طقطق – محمود وادى.