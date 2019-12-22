النشرة الرياضية..الجونة يعلن مدربه الجديد.. وليفربول بطلاً لمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 21 ديسمبر 2019.

الجونة يعلن مدربه الجديد رسميا

تعاقد نادي الجونة مع البرتغالي بيدرو بارني، ليتولى القيادة الفنية للفريق، بدءً من يوم 1 يناير المقبل وحتى نهاية الموسم الحالي (2019-2020).

التعادل يخيم على مواجهة المصري وبيراميدز في الدوري

تعادل فريق المصري م أمام بيراميدز بنتيجة هدف لكل فريق، في لقاء اقيم مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة التاسعة بالدوري الممتاز.

اتحاد السلة يعلن المدير الفني لمنتخب مصر

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أعلن الإتحاد المصري لكرة السلة عن تولي أحمد مرعي المدرب الحالي للإتحاد السكندري القيادة الفنية لمنتخب مصر للرجال.

حلم صلاح يتحقق.. ليفربول بطلاً لمونديال الأندية على حساب فلامنجو

توّج ليفربول ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بالفوز على فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم في العاصمة القطرية "الدوحة".

مونتيري ينهي طموح الهلال ويحصل على برونزية مونديال الأندية

حصل فريق مونتيري على المركز الثالث في مونديال الأندية بالفوز على الهلال السعودي بركلات الترجيح (3-2) بعد نهاية المباراة في وقته الأصلي بالتعادل الإيجابي (2-2) في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

بمشاركة تريزيجيه.. أستون فيلا يخسر بثلاثية من ساوثهامبتون بالبريميرليج

شارك المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق أستون فيلا في خسارة فريقه ساوثهامبتون بنتيجة (3-1) في لقاء جاء ضمن الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإنجليزي.