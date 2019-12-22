مصيلحي: لن نصرف مكافآت استثنائية لتحفيز لاعبي الاتحاد لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري أنه لن يقرر صرف أي مكافآت تحفيزية قبل مواجهة الأهلي المقرر لها الاثنين المقبل في إطار منافسات الدوري.
وقال مصيلحي في تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورتس، إن مجلس الإدارة والجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري وضع في وقت سابق لائحة لجميع المباريات ولا توجد هناك مكافآت استثنائية بمناسبة مواجهة الأهلي.
وأضاف، ان جميع اللاعبين في الاتحاد حصلوا على مستحقاتهم ولا توجد أي مشاكل مالية للاعبين في الفريق السكندري.
وأوضح، أن مواجهة الأهلي في الدوري ستكون صعبة، لامتلاك الفريق الأحمر لاعبين على قدر عالي من الخبرة ومعهم جهاز فني على مستوى عالي.
وأكد أن لقاء الأهلي سيكون اعداد قوي للاعبي زعيم الثغر قبل مواجهة الإسماعيلي في البطولة العربية.
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