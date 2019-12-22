محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم السبت 21 ديسمبر 2019، بمختلف البطولات. كأس العالم للأندية أهداف مباراة الهلال ومونتيري هدف مباراة ليفربول وفلامينجو الدوري الإنجليزي أهداف مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي Advertisements الدوري الإسباني أهداف مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس الدوري المصري أهداف مباراة وادي دجلة وإنبي أهداف مباراة المصري وبيراميدز

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كانت هذه تفاصيل خبر أهداف السبت.. هدف نهائي مونديال الأندية.. وثلاثية سيتي أمام ليستر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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