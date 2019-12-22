محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
علق محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على تتويج محمد صلاح مهاجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية 2019، هو إنصاف للمصريين.
وفاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية، بعدما حصد ليفربول لقب البطولة بتفوقه على فلامنجو البرازيلي بهدف نظيف في المباراة النهائية.
وقال أبو تريكة خلال تواجده عبر قناة بي إن سبورتس، إن المصريين تعرضوا للظلم في عام 2006، مؤكدًا أن تتويج صلاح يجب أن يكون حافزًا له.
وأضاف، أن حصول صلاح على جائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية هو إنصاف للمصريين بعد 13 عام من الظلم، منذ عام 2006.
وأكد أن حصول لاعب مصري بهذه الجائزة تعد أفضل حافز لمحمد صلاح للاستمرار بنفس المستوى خلال السنوات المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر أبو تريكة معلقًا على تتويج صلاح بـ"الأفضل": إنصاف للمصريين بعد الظلم لسنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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