صلاح يكتب إنجازا تاريخيا لمصر في البطولات العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق الدولي المصري محمد صلاح إنجازا تاريخيا بعدما حصد مع ليفربول لقب كأس العالم للأندية 2019 بانتصار صعب على فلامنجو البرازيلي (1-0) في المباراة النهائية بإستاد خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتُوج الريدز بلقب مونديال الأندية لأول مرة في تاريخه بفضل هدف روبيرتو فيرمينو، ليثأر من هزيمته المواجهة العالمية الرسمية الوحيدة السابقة بنظام البطولة الحالي التي جمعته بساو باولو البرازيلي في 2005.

وأحرز صلاح جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في النسخة الـ16 من البطولة، بعد المجهود الرائع الذي قدمه في مباراتي الفريق بعد مساهمته بقدر كبير في الفوز على مونتيري المكسيكي 2-1 ثم فلامنجو 1-0.

صاحب الـ27 عاما انضم إلى قائمة ذهبية تضم أسماء الفائزين بجائزة الكرة الذهبية لبطولات كأس العالم للأندية، والتي تضم معه الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو وآخرهم الويلزي جاريث بيل.

محمد صلاح الذي أصبح أول لاعب مصري وعربي ينال الجائزة لم يسجل في البطولة، إلا أنه صنع أول أهداف الريدز بالمسابقة، وهو الذي أحرزه الغاني نابي كيتا أمام مونتيري في المربع الذهبي للمسابقة القارية.

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كما أصبح نجم المنتخب أول لاعب مصري في التاريخ يحصد لقب بطولة رسمية عالمية من بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث لم يسبق لأي فريق أو لاعب مصري الفوز بميدالية ذهبية من مسابقات "فيفا".

وكان الأهلي أحرز برونزية مونديال الأندية 2006 بعد فوزه على كلوب أمريكا المكسيكي بنتيجة (2-1) في مباراة تحديد المركز الثالث بفضل الثنائية التي أحرزها محمد أبو تريكة، أسطورة الأحمر ومنتخب مصر.

وحصد حسين الشحات، لاعب الأهلي الحالي، الميدالية الفضية بالنسخة الماضية للمسابقة عام 2018 مع العين الإماراتي بعد خسارة المباراة النهائية أمام ريال مدريد الإسباني، رفقة زميله المصري الآخر يحيى نادر.

وفي كأس العالم للشباب 2001 بالأرجنتين، حقق المنتخب المصري برونزية المسابقة بقيادة شوقي غريب وقتها، وذلك بعد الإقصاء من نصف النهائي والفوز على باراجواي (1-0) في مباراة تحديد المركز الثالث.

يُذكر أن لقب مونديال الأندية أصبح الثالث لمحمد صلاح مع ليفربول بعد تتويجه بلقبي دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام الإنجليزي (2-0) والسوبر الأوروبي على حساب تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح.