"أنا طمّاع".. ماذا قال صلاح عقب تتويج ليفربول بالمونديال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

خرج محمد صلاح نجم ليفربول بعدة تصريحات عقب تتويج ليفربول ببطولة مونديال الأندية بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي (1-0) في البطولة التي أقيمت بالعاصمة القطرية "الدوحة".

صلاح قال في تصريحات عبر شاشة "بي إن سبورتس" إنه لا يهتم بالجوائز الفردية، إلا أنه سعيد بتحقيق جائزة أفضل لاعب في المونديال بعدما سبق وأن حقق لاعبين كبار نفس الجائزة.

ونال صلاح جائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية بعدما قاد فريقه للتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخ النادي حيث شارك "الريدز" بالبطولة المونديالية عقب تتويجه بدوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية.

وعن أهدافه في الفترة المقبلة، قال :" أنا طمّاع لا نفكر في الدوري فقط نريد الحصول على بريميرليج ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، نريد الآن التركيز في المباراة المقبلة بالدوري والتفكير في كل مباراة من أجل تحقيق اللقب المحلي".

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وتحدث صلاح عن منافسي ليفربول على لقب بريميرليج، كاشفًا :"مانشستر سيتي لا يزال ينافس حتى الآن، البطولة لم تنته نريد الهدوء فقط خاصة أن السيتي حقق اللقب في آخر موسمين كما أن ظروف الموسم الحالي تشبه الموسم الماضي".

صلاح انتقل للحديث عن مشاركة منتخب مصر في مونديال 2022 والتي ستقام في قطر، ليرد :"متفائل بالمنتخب والعودة للمشاركة في المونديال بعدما شاركنا في النسخة الماضية بروسيا".

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 49 نقطة بفارق عشر نقاط كاملة عن ليستر سيتي و11 نقطة عن مانشستر سيتي صاحبي المركز الثاني والثالث على الترتيب.

ومن المقرر أن يستأنف ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة ليستر سيتي مساء الخميس المقبل في قمة الجولة 19.

وعلى الصعيد الأوروبي، سيواجه ليفربول منافسه أتلتيكو مدريد في دور الـ16 حيث ستقام المباراة الأولى في مدريد بينما ستقام مباراة الإياب في معقل ليفربول ملعب "الآنفيلد".