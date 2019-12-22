إيهاب جلال يتحدث عن أسباب تراجع نتائج المصري البورسعيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، عن أسباب تراجع نتائج فريقه خلال الفترة الأخيرة .

وتعادل فريق المصري أمام بيراميدز بنتيجة هدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة التاسعة بالدوري الممتاز.

وقال جلال في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، إن سبب النتائج السلبية للفريق خلال الفترة الأخيرة تعود لعدة أسباب من بينها عدم التوفيق الذي يصاحب الفريق.

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وأضاف:" اللاعبين قدموا ما عليهم خلال مواجهة بيراميدز كمنا حدث في المباريات السابقة رغم غياب الفوز عن الفريق".

وتابع:" في بعض الأحيان كان التحكيم سببا في بعض النتائج السلبية لفريق المصري وهذا ما يسبب ضغطا للفريق".

وأوضح، أن الأداء أمام بيراميدز كان جيد جدا، والفريق استطاع الوصول للشباك وتحقيق التعادل وكان قريبا من تحقيق الفوز.

وأتم جلال تصريحاته:" نحتاج لتحقيق الفوز خلال المواجهات المقبلة حتى لو قدم الفريق أداء جيد ومرضي".