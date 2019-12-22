جدول ترتيب الدوري المصري.. الأهلي وحيدًا في القمة علي غرار "هو السولو دا"

تصدر علي مؤشرات البحث بموقع "جوجل" مصر، تريند بعنوان " جدول ترتيب الدوري المصري"، وذلك بعد إنتهاء مواجهات الجولة التاسعة من نفس البطولة، بتعادل المصري أمام نظيره بيراميدز بهدف لكل فريق.

وفيما يلي نعرض جدول ترتيب الدوري المصري: 1- الأهلي لعب 7 مباريات، برصيد 21 نقطة. 2- الاتحاد السكندري لعب 9 مباريات، برصيد 20 نقطة. 3- المقاولون العرب لعب 9 مباريات، برصيد 19 نقطة. 4 - الزمالك لعب 8 مباريات، برصيد 14 نقطة. 5- سموحة لعب 9 مباريات، برصيد 14 نقطة. 6- الإنتاج الحربي لعب 9 مباريات، برصيد 14 نقطة. 7- بيراميدز لعب9 مباريات، برصيد13 نقطة. 8- إنبي لعب 9 مباريات، برصيد 13 نقطة. 9- الإسماعيلي لعب 9 مباريات، برصيد 13 نقطة. 10- حرس الحدود لعب 9 مباريات برصيد 10 نقاط. 11- الجونة لعب 9 مباريات، برصيد 10 نقاط. 12- طنطا لعب 9 مباريات، برصيد 9 نقاط. Advertisements 13- المصري لعب 8 مباريات، برصيد 8 نفاط. 14- المقاصة لعب 9 مباريات، برصيد 8 نقاط. 15- طلائع الجيش لعب 8 مباريات، برصيد 7 نفاط. 16- نادي مصر لعب 9 مباريات، برصيد 7 نقاط. 17- وادي داجلة لعب 9 مباريات، برصيد 6 نقاط. برصيد 6 نقاط. 18- أسوان لعب 8 مباريات، برصيد 5 نقاط. 11- الجونة - المركز الحادي عشر 10 نقاط - من 9 مباريات. 12- طنطا - المركز الثاني عشر 9 نقاط - من مباريات. 13- المصري - المركز الثالث عشر 8 نقاط - من 8 مباريات. 14- مصر للمقاصة - المركز الرابع عشر 8 نقاط - من 9 مباريات. 15- طلائع الجيش - المركز الخامس عشر 7 نقاط - من 8 مباريات. 16- نادي مصر - المركز السادس عشر 7 نقاط - من 9 مباريات. 17- وادي دجلة - المركز السابع عشر 6 نقاط - من 9 مباريات. 18- أسوان - المركز الثامن عشر 5 نقاط - من 8 مباريات.

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