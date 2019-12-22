وزير الرياضة يختتم جولته التفقدية بالمنوفية بافتتاح 3 ملاعب بمراكز الشباب

أختتم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، جولته التفقدية بمحافظة المنوفية، والتي بدأت صباح اليوم السبت، برفقة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بافتتاح 3 ملاعب بمراكز شباب طليا والبرانية والكوادي بأشمون.

أوضح صبحى، أن الوزراة تعمل على استحداث أنشطة رياضية واجتماعية وعلمية بمراكز الشباب فى مختلف محافظات الجمهورية لإخراج المبدعين والموهوبين والعمل على تنميتهم، مشيرًا إلى أن الروية المستقبلية للوزارة تحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنويرية وخدمة مجتمعية حيث تم تطوير نسبة كبيرة من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى توفير كافة أوجه الدعم للرياضيين من أبناء المحافظة لبناء جيل قادر على تحقيق التنمية ورفع اسم المحافظة في المجال الرياضي.

أكد وزير الشباب أن الوزارة تقوم بتوفير الدعم اللازم لتكثيف الأنشطة

وتتضمنت جولة وزير الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية افتتاح عدة مشاريع رياضية بنطاق المحافظة، حيث تم افتتاح صالة ألعاب رياضية وملعب سباعي بنادى مليج الرياضي، ومبنى إداري بمركز شباب كفر شنوان بمدينة شبين الكوم، كما تم افتتاح ملعب خماسي بمركز شباب سنتريس و3 ملاعب بمراكز شباب طليا والبرانية والكوادي بأشمون.

بالإضافة إلي تفقد مشروع الواعدين (جودو ومصارعة) وصالة الألعاب الرياضية، علاوة علي لقائه بشباب المحافظة بالاستاد الرياضي بمدينة شبين الكوم.

وتأتي زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة المنوفية في إطار جولاته التفقدية بمختلف محافظات الجمهورية والتي ضمت محافظات عدة، لمتابعة سير العمل بالمنشآت الشبابية والرياضية، والتعرف على آخر المستجدات الخاصة بتطويرها ورفع كفاءتها، والعمل علي تفعيل دورها المجتمعي، وتعظيم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت للنشء والشباب. الجمهورية، مشيراً إلى توفير كافة أوجه الدعم للرياضيين من أبناء المحافظة لبناء جيل قادر على تحقيق التنمية ورفع اسم المحافظة في المجال الرياضي.أكد وزير الشباب أن الوزارة تقوم بتوفير الدعم اللازم لتكثيف الأنشطة الرياضية المختلفة بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية وكذا سرعة الانتهاء من تطوير الملاعب المدرجة فى خطة الوزارة لتطوير المنشأت الشبابية والرياضيةوتتضمنت جولة وزير الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية افتتاح عدة مشاريع رياضية بنطاق المحافظة، حيث تم افتتاح صالة ألعاب رياضية وملعب سباعي بنادى مليج الرياضي، ومبنى إداري بمركز شباب كفر شنوان بمدينة شبين الكوم، كما تم افتتاح ملعب خماسي بمركز شباب سنتريس و3 ملاعب بمراكز شباب طليا والبرانية والكوادي بأشمون.بالإضافة إلي تفقد مشروع الواعدين (جودو ومصارعة) وصالة الألعاب الرياضية، علاوة علي لقائه بشباب المحافظة بالاستاد الرياضي بمدينة شبين الكوم.وتأتي زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة المنوفية في إطار جولاته التفقدية بمختلف محافظات الجمهورية والتي ضمت محافظات عدة، لمتابعة سير العمل بالمنشآت الشبابية والرياضية، والتعرف على آخر المستجدات الخاصة بتطويرها ورفع كفاءتها، والعمل علي تفعيل دورها المجتمعي، وتعظيم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت للنشء والشباب.

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