الترجي التونسي يحصل على جائزة اللعب النظيف بكأس العالم للأندية

حصد فريق الترجي التونسي، على جائزة اللعب النظيف في بطولة كأس العالم للأندية، التي أستضافتها قطر، في الفترة من 11 ديسمبر إلى 21 من الشهر نفسه، وتوج ليفربول بها

عقب الفوز على فلامنجو البرازيلي في النهائي، بهدف دون رد.

لعب الترجي التونسي، بطل أفريقيا لنسخة 2019، مباراتين الأول، كانت أمام الهلال السعودي،

بدور ربع نهائي بطولة العالم، وخسر أمام الزعيم بهدف دون رد، ليواجه السد القطري لتحديد المركز السادس والخامس.

وفاز الترجي فوز ساحق على السد بسداسية مقابل هدفين، ليحصد المركز الخامس للعام الثاني على التوالي، بعدما حصده في النسخة الماضية أيضًا.