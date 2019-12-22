محمد صلاح يكشف طموحاته مع ليفربول في الفترة المقبلة

أعرب النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عن سعادته الغامرة بتتويج فريقه بكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.

وقال صلاح في تصريحات تليفزيونية لقناة بي إن سبورتس، " سعيد بذلك التتويج وأتمني مواصلة الإنجازات مع ليفربول خلال الفترة المقبلة".

وأضاف نجم ليفربول " أتمنى التتويج ببطولتي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية وكذلك الدوري الإنجليزي من أجل إسعاد جماهير ليفربول".

ليفربول لم يتوج بالدوري الإنجليزي من 30 عامًا

حيث أن آخر لقب توج به كان في موسم 1990.

وبسؤاله عن حصوله على أفضل لاعب بكأس العالم للأندية علق قائلًا، " لم أقتنع يومًا بالجوائز الفردية، لأن الفريق يعمل بشكل جماعي ولذلك فأنا أهديها لزملائي في ليفربول".

محمد صلاح توج بجائزة أفضل لاعب بكأس العالم للأندية ليصبح أول لاعب مصري يحصد هذا اللقب.

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وعلق محمد صلاح على المنافسة الشرسة من مانشستر سيتي وليستر سيتي على الدوري الإنجليزي، " بالتأكيد هي منافسة قوية جدًا وأعتقد أن مانشستر سيتي المنافس الأقوى لأنه المتوج بالبطولة في النسختين الماضيتين".

يذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه ليستر سيتي الوصيف.

وفي سياق متصل تمنى نجم ليفربول، أن يتأهل المنتخب المصري لكأس العالم المقبل 2022 لإسعاد الجماهير المصرية.

وساهم صلاح في تأهل منتخب مصر لكأس العالم الماضي 2018 الذي أقيم بروسيا لكن الفراعنة ودع البطولة من مرحلة المجموعات.