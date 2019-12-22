توج فريق ليفربول الإنجليزي بلقب بطولة كأس العالم للأندية، للمرة الأولى في تاريخه، عقب تغلبه على نظيره فلامينجو البرازيلي بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب ستاد خليفة الدولي، في المباراة النهائي للبطولة التي استضافتها قطر .
سجل روبيرتو فيرمينو هدف الفوز للريدز في الدقيقة 99، الذياستغل تمريرة السنغالي ساديو ماني، لينجح فيرمينو في مراوغة حارس فلامينجو ودفاعات الفريق البرازيلي معلناً عن أول أهداف اللقاء.
وحصل الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول على جائزة افضل لاعب بكأس العالم للأندية، وذلك بعد تتويج فريقه بالبطولة، وساهممحمد صلاح في تتويج ليفربول
بكأس العالم للاندية للمرة الأولى في تاريخ النادي، ليصبح بذلك محمد صلاح أول لاعب مصري يحصد ببطولة العالم.
شاهد لحظة تتويج ليفربول بكأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي..
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